Dolar
43.05
Euro
50.39
Altın
4,426.76
ETH/USDT
3,110.50
BTC/USDT
89,942.00
BIST 100
11,948.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasındaki gerilim sürüyor

Ermenistan’da hükümet ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında son dönemde artan gerilim, kilise yönetimini hedef alan reform planları, gözaltılar ve toplumsal kutlamalara yansıyan ayrılıklarla sürüyor.

Ruslan Rehimov  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Ermenistan'da hükümet ile kilise arasındaki gerilim sürüyor

Ankara

Başbakan Nikol Paşinyan yönetimi, kilisenin siyaset üzerindeki etkisini eleştirirken Ermeni Apostolik Kilisesi ise hükümeti ulusal değerleri zayıflatmakla suçluyor. Taraflar arasında özellikle dış politika, 2. Karabağ Savaşı sonrası süreç ve iç reformlar konusunda görüş ayrılıkları öne çıkıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hükümet kanadı, kilisenin siyasi süreçlere doğrudan müdahil olmaması gerektiğini savunarak devlet ile din işlerinin ayrılığına vurgu yapıyor. Paşinyan'a yakın isimler, kilisenin muhalefetle birlikte hareket ederek hükümete karşı kamuoyu oluşturmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Paşinyan'a göre, bekarlık yeminini bozan II. Garegin ruhani lider olamaz

Kilise, Paşinyan'ı 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor. Paşinyan ayrıca Ermeni Apostolik Kilisesinin ruhani lideri Katolikos II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, bu nedenle ruhani lider olamayacağını savunuyor.

Bazı eyaletlerin başpiskoposlarının geçen yıl hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanarak tutuklanması, kiliseye yakın çevrelerce "baskı ve sindirme" olarak değerlendirilirken hükümet yetkilileri ise işlemlerin hukuki çerçevede yürütüldüğünü ve din adamlarının değil, eylemlerin hedef alındığını belirtiyor.

Başbakan Paşinyan, 2025'te açıkladığı ve Ermeni Apostolik Kilisesi'nde reformları öngören planı hayata geçirmeye çalışıyor.

Kilise yönetiminde değişiklik öngören reform planına göre, Katolikos makamı II. Garegin'den alınıp yerine vekil atanacak.

Ermeni Apostolik Kilisesi için belirlenecek yeni kurallar onaylanana kadar Katolikos seçimi yapılmayacak, vekil olarak atanan rahip de Katolikosluk makamına hak iddia edemeyecek. Kurallar onaylanınca, tüm adayların ahlaki bütünlüğü ve davranışları doğrulandıktan sonra Katolikos seçimi yapılacak.

Kilise ve hükümet, Noel kutlamalarını ayrı yaptı

5 Ocak 2026'da II. Garegin'i desteklemeyen din adamları Paşinyan'la bir araya gelerek kilisedeki reform sürecini görüştü.

Kilisenin siyasete karışmasının engellenmesi, Katolikos II. Garegin'in davranışları ve kilisenin manevi hayatındaki aksaklıkların ele alındığı toplantı sonrasında, reformların sürdürülmesi için bir koordinasyon konseyinin kurulması kararlaştırıldı.

Hükümet ile kilise arasındaki gerilim, Ermenistan'ın toplumsal ve dini hayatına da yansıyor.

Noel kutlamaları ve ayinler kilise ve hükümet tarafından ayrı yapıldı. Paşinyan ve kendisini destekleyen din adamları ile vatandaşlar Erivan'da, Katolikos II. Garegin ve destekçileri ise Eçmiadzin'de bayramı kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: SDG'nin bir an evvel Suriye'nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım
Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı
Ulusal Staj Programı'na 16 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasındaki gerilim sürüyor

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasındaki gerilim sürüyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için normalleşme süreci 2026'da da sürecek

Rusya: Ukrayna krizinin nihai çözümü için Kiev yönetimi Donbas'la ilgili siyasi karar almalı

Türkiye ve Ermenistan'dan diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için vize kolaylaştırma kararı

Türkiye ve Ermenistan'dan diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için vize kolaylaştırma kararı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde "daha somut adımların atılması" temennisi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde "daha somut adımların atılması" temennisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet