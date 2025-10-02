Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
