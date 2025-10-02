Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.

Kaan Bozdoğan  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'ün fethinin 838'inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

