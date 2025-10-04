Dolar
Dünya

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına dünyada tepkiler sürüyor

İsrail’in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze’ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından dünyada protestolar düzenleniyor.

Ekip  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına dünyada tepkiler sürüyor Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Ankara

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen göstericiler, İsrail’in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze’ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na saldırısını ve aktivistleri alıkoymasını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan kişiler, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını kınayarak, İsveç hükümetinin İsrail'in tutukladığı İsveçli aktivistler için ses çıkarmamasını ikiyüzlülük olarak niteledi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar, hastaneler bombalanıyor" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eylemciler, İsveç Dışişleri Bakanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine, İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırmasını kınadıklarını söyledi.

Gazze'de çocuklar, kadınlar ve sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Hashimi, "Devam eden bir soykırım olduğunu vurgulamamız gerekiyor ve bu kabul edilemez. İsveç hükümetinin de bu duruma ses çıkarmaması, Filistin'de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmemesi bizi derinden üzüyor." dedi.

Ateşkesin sağlanması gerektiğini kaydeden Hashimi, "Sivillere yönelik bu katliamın hemen sona ermesi gerekiyor. İnsanların hayatı önemli. Filistin'in devletinin varlığı çok önemli, bu nedenle İsrail'e daha fazla baskı yapılarak, Filistin'in tüm hakları geri alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini desteklemek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüşte katılımcılar, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına son vermesini talep etti.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına tepki gösteren katılımcılar, İsrail hükümetinin alıkoyduğu aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Aktivistlere destek için düzenlenen yürüyüşte, Fransa’daki yetkililerden filodaki Fransızların ülkelerine dönebilmeleri için harekete geçmeleri istendi.

"Filistin için genel grev" ve "Ablukayı kıralım" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Tek bir çözüm var, o da işgalin durdurulması" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız. Hepimiz Gazze'nin gazetecileriyiz" sloganları attı.

Bir eylemci de yürüyüşe, İsrail tarafından filoda alıkonulan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'le dayanışma amacıyla kurbağa şapkasıyla katıldı.

Gösteride konuşan Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri, 2 yıldır "Soykırıma hayır" demek için sokaklara indiklerini belirtti.

Hamouri, Kolombiya'nın İsrail'in tüm diplomatlarını sınır dışı etme kararı alması hakkında "Kolombiya örnek alınmalı. Kolombiya çok net davrandı, topraklarındaki son soykırımcılardan kurtuldu." dedi.

Fransa'nın, İsrail'in Paris Büyükelçiliğini kapatıp İsrailli diplomatları sınır dışı etmesini isteyen Hamouri, "Fransa'da artık soykırımcılara yer yok." diye konuştu.

Hamouri, önceliğin Gazze'de devam eden soykırımı durdurmak olduğuna dikkati çekerek, "Bugün İsraillilerin 'Büyük İsrail' planı olduğu apaçık, Gazze'de iki yıldır devam eden bombardımanlar, Batı Şeria'nın ilhakı, Suriye, Lübnan, Yemen, Irak ve diğer yerlerdeki bombardımanlar bunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye sesimizi ulaştırmak için filoda bulunarak kendilerini fiziksel olarak tehlikeye atanlara selam olsun." diyen Hamouri, Fransa'nın İsrail'de hapishanede alıkonulan Fransızlarla ilgili sessiz kalmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.


