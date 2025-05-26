Türk kültüründe yönetim ve liderlik anlayışı nasıl şekillendi?
Ankara
Enderun’da nasıl liderler yetiştirildi? Günümüz yöneticileri Mimar Sinan’dan neler öğrenebilir? Osmanlı yönetici yetiştirme kurumlarından hareketle insan kaynakları ve proje yönetim metotlarını, “Bir Yönetim Modeli Süleymaniye” ve “Bir Yönetim Modeli Mimar Sinan” kitaplarının yazarı Dr. İbrahim Zeyd Gerçik ile konuştuk.
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