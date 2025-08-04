Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kapısı önünde sahte diploma iddiaları ve yükseköğretim üzerine basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fırat Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Belediyeyi ziyaret edecek.
(Bingöl/14.00/15.15/16.00/16.40/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu maçlarının kura çekimi UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılacak.
(Nyon/13.00/14.00/15.00)
2- FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na Portekiz'de devam edilecek. Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsveç'le karşılaşacak.
(Matosinhos/17.30)
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