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Yemen açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu ölü sayısı 55'e çıktı -VTR-
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kapısı önünde sahte diploma iddiaları ve yükseköğretim üzerine basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fırat Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Belediyeyi ziyaret edecek.

(Bingöl/14.00/15.15/16.00/16.40/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1-⁠ ⁠İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu maçlarının kura çekimi UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

2- FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na Portekiz'de devam edilecek. Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsveç'le karşılaşacak.

(Matosinhos/17.30)

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