Podcast

TEKNOFEST 2025’in öne çıkan teknoloji ilkleri neler oldu?

Betül Sümeyye Us  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
TEKNOFEST 2025’in öne çıkan teknoloji ilkleri neler oldu?

İstanbul

TEI tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Türkiye'nin ilk milli uçak motoru TEI-TF6000, TEKNOFEST alanında kurulan milli mobil testte ilk kez halka açık olarak çalıştırıldı. İlk milli uçak motorunu ve TEKNOFEST 2025’in öne çıkanlarının Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol ile konuşacağız.

