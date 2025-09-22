TEKNOFEST 2025’in öne çıkan teknoloji ilkleri neler oldu?
İstanbul
TEI tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Türkiye'nin ilk milli uçak motoru TEI-TF6000, TEKNOFEST alanında kurulan milli mobil testte ilk kez halka açık olarak çalıştırıldı. İlk milli uçak motorunu ve TEKNOFEST 2025'in öne çıkanlarının Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol ile konuşacağız.