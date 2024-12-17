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Suriye topraklarında tarihsel süreç nasıl ilerledi? Suriye Devleti nasıl kuruldu?

Betül Sümeyye Us  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Suriye topraklarında tarihsel süreç nasıl ilerledi? Suriye Devleti nasıl kuruldu?

Ankara
Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı’ya katılan Suriye topraklarının günümüze kadar uzanan tarihini, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selçuk Aydın ile konuştuk.

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