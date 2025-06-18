Kutuplar ve dağlardaki buzulların erimesi bizi hangi risklerle karşı karşıya bırakıyor?
Ankara
Küresel ısınmanın etkisiyle dağ zirvelerinde ve kutuplarda hızla eriyen buzullar, yalnızca doğal ekosistemleri değil, aynı zamanda milyonlarca insanın yaşamını da doğrudan etkileyebilecek gelişmelere kapı aralıyor. Bu sürecin iklim dengesi, deniz seviyesi, su kaynakları ve tarım üzerindeki olası sonuçlarını Prof. Dr. Orhan İnce ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.