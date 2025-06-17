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Ayşe Şasa, sinemaya ve hayata dair nasıl bir arayış içindeydi?

Ümmühan Atak  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Ayşe Şasa, sinemaya ve hayata dair nasıl bir arayış içindeydi?

Ankara

Senarist ve yazar Ayşe Şasa’nın vefatının üzerinden 11 yıl geçti. Yeşilçam sinemasının aykırı  ismi olarak tanınan ve ömrünü sinemaya ve hayata dair anlam arayışıyla sürdüren Şasa’yı, yakın dostlarından Senarist ve Yönetmen Mesut Uçakan ile konuştuk. 

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