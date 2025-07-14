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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sanat eliyle nasıl anlatılmalı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasının üzerinden 9 yıl geçti. Darbeye direnen insanların hikayeleri romanlara, filmlere, belgesellere nasıl yansıtıldı? Bu tür sanatsal çalışmalar ne kadar önemli? Yönetmen Hamit Coşkun ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sanat eliyle nasıl anlatılmalı?

TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek
Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
“Zaferin Adı Türkiye” temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni, Ankara’dan ilk seferine uğurlandı
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