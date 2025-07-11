ABD Başkanı Trump’ın Gazze’de ateşkes söylemi dış politikada nasıl bir karşılık bulabilir?
Ankara
Seçim kampanyasında dünyadaki savaşları bitirme vaadinde bulunan ABD Başkanı Trump, bu yıl üçüncü kez ağırladığı İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Gazze’de ateşkesin sağlanmasını istiyor. Trump’ın ajandasını, Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.