“İnsan 3.0” belgeseli LGBT ile ilgili gerçekleri nasıl ortaya koyuyor?
Ankara
LGBT lobisinin faaliyetlerinin etkisi ve LGBT mağdurlarının pişmanlıkları “İnsan 3.0” isimli belgeselle ortaya kondu. Uzman görüşleri ve mağdur hikayelerinin yer aldığı belgesele dair merak edilenleri belgeselin yönetmenliğini de yapan Avukat Beyza Öztürk ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.