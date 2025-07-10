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“İnsan 3.0” belgeseli LGBT ile ilgili gerçekleri nasıl ortaya koyuyor?

Ümmühan Atak  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
“İnsan 3.0” belgeseli LGBT ile ilgili gerçekleri nasıl ortaya koyuyor?

Ankara

LGBT lobisinin faaliyetlerinin etkisi ve LGBT mağdurlarının pişmanlıkları “İnsan 3.0” isimli belgeselle ortaya kondu. Uzman görüşleri ve mağdur hikayelerinin yer aldığı belgesele dair merak edilenleri belgeselin yönetmenliğini de yapan Avukat Beyza Öztürk ile konuştuk. 

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