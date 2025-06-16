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Bursa Ulucami'nin tarihi hikayesi nedir?

Betül Sümeyye Us  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Bursa Ulucami'nin tarihi hikayesi nedir?

Ankara
Yıldırım Bayezid tarafından 20 kubbeli olarak yaptırılan, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Emeviye Camisi'nden sonra "en yüksek mertebeli mabet" olarak bilinen 600 yıllık Ulu Cami’nin tarihçesini ve mimari özelliklerini Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ile konuştuk.

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