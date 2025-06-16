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9 yılı geride bırakan Türkiye Maarif Vakfı hangi faaliyetleri yürütüyor?

Ümmühan Atak  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
9 yılı geride bırakan Türkiye Maarif Vakfı hangi faaliyetleri yürütüyor?

Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan uluslararası bir eğitim kuruluşu olan Türkiye Maarif Vakfı, hangi faaliyetleri yürütüyor? Vakfın faaliyet gösterdiği ülkeler hangileri ve bu ülkelerde eğitim modelleri neye göre belirleniyor? Detayları, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil ile konuştuk.

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