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İran–İsrail çatışması piyasaları nasıl etkiledi?

Tuba Memiş Çürük  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
İran–İsrail çatışması piyasaları nasıl etkiledi?

Ankara
İsrail ile İran arasındaki gerilim, altın, petrol ve borsa piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile piyasalardaki son durumu ve Türkiye’nin bu risk ortamında izlemesi gereken stratejileri konuştuk.

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