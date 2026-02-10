Dolar
43.64
Euro
52.02
Altın
5,032.44
ETH/USDT
2,012.30
BTC/USDT
68,434.00
BIST 100
13,785.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %81’e ulaştı
logo
Podcast

Suriye devriminin ardından Şam Uluslararası Kitap Fuarı bu yıl ilk kez açıldı

Ümmühan Atak  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Suriye devriminin ardından Şam Uluslararası Kitap Fuarı bu yıl ilk kez açıldı

İstanbul
Şam Uluslararası Kitap Fuarı, Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu yıl ilk kez düzenleniyor. 57. Şam Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla yapıldı. Fuara 35 ülkeden 500 yayınevi katılıyor. Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz ile bu fuarın önemini ve katılan yazar ve okur profillerine dair izlenimlerini konuştuk.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay ile KADEM işbirliği protokolü imzaladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kadınlar için Enerji Okulu İşbirliği Protokolü"nü yeniledi
Bakan Güler: Artık YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine uyması zorunluluktur
Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye devriminin ardından Şam Uluslararası Kitap Fuarı bu yıl ilk kez açıldı

Suriye devriminin ardından Şam Uluslararası Kitap Fuarı bu yıl ilk kez açıldı

Gazze’de ateşkes umudu bitiyor mu?

Milli muharip uçağımız KAAN ne aşamada?

Doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin içeriğinde neler var?

Doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin içeriğinde neler var?
Depremlerin ardından 'yeniden inşa' süreci nasıl ilerliyor?

Depremlerin ardından 'yeniden inşa' süreci nasıl ilerliyor?
Epstein’in siyasete etkisi çözülecek mi?

Epstein’in siyasete etkisi çözülecek mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet