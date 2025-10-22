Dolar
İsrail şiddeti Suriye'de dengeleri nasıl etkiliyor?

Halil İbrahim Ciğer  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
İsrail şiddeti Suriye'de dengeleri nasıl etkiliyor?

Ankara

Suriye’nin askeri zayıflığının farkında olan İsrail, Şam’ın ülkenin güneyinde egemen konuma gelmemesini kesinleştirecek ve İsrail'e askeri bir tehdit oluşturmayacağını garanti altına alacak kapsamlı bir anlaşmayı muhatabına dikte etmeye çalışıyor.

