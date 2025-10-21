Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Gazze’de ateşkes pamuk ipliğine mi bağlı?

Gazze Şeridi’nde ateşkes umut veriyor mu? İkinci aşamaya geçişle ilgili hangi hazırlıklar var? Filistin topraklarını gasbeden Yahudi terörü Batı Şeria’da neden artıyor? Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı anlatıyor.

Faruk Çalışkan  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Gazze’de ateşkes pamuk ipliğine mi bağlı?

