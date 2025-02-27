Gençlerin ekran bağımlılığı eğitimlerine nasıl yansıyor?
Ankara
İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM), “Dijital Bağımlılık ve Eğitim: Sorunlar, Eğilimler ve Politika Önerileri” raporu hazırladı. Giderek yaygınlaşan dijital bağımlılığın Türkiye’deki çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dair detayları, raporu hazırlayan araştırmacılardan Zeynep Yalçıntaş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.