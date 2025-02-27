Dolar
36.44
Euro
38.18
Altın
2,888.17
ETH/USDT
2,354.30
BTC/USDT
86,497.00
BIST 100
9,688.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Özvar, İstanbul’da “İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış Programı ve İlk Ders Buluşması”nda konuşuyor
logo
Podcast

Gençlerin ekran bağımlılığı eğitimlerine nasıl yansıyor?

Betül Sümeyye Us  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Gençlerin ekran bağımlılığı eğitimlerine nasıl yansıyor?

Ankara

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM), “Dijital Bağımlılık ve Eğitim: Sorunlar, Eğilimler ve Politika Önerileri” raporu hazırladı. Giderek yaygınlaşan dijital bağımlılığın Türkiye’deki çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dair detayları, raporu hazırlayan araştırmacılardan Zeynep Yalçıntaş ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılında Necmettin Erbakan'ı andı
RTÜK'ün çalıştayında farklı mesleklerden kadınlar şiddetin çözümünü konuşacak
TİHEK Başkanı Kılıç: (28 Şubat) Bu türden darbeler, müktesebatımız açısından kabul edilebilir olmayan müdahalelerdir

Benzer haberler

Gençlerin ekran bağımlılığı eğitimlerine nasıl yansıyor?

Gençlerin ekran bağımlılığı eğitimlerine nasıl yansıyor?

Arjantin’de Milei’nin kripto para skandalı ülkede nasıl yankı buldu?

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir rol mü üstleniyor?

Apple, gelişmiş güvenlik aracını (ADP) İngiltere'de neden kaldırdı?

Apple, gelişmiş güvenlik aracını (ADP) İngiltere'de neden kaldırdı?
Ocak ayında azalan yağışlar hasadı nasıl etkileyecek?

Ocak ayında azalan yağışlar hasadı nasıl etkileyecek?
Yazar olmak isteyenler neden ustaların tarzını araştırmalı?

Yazar olmak isteyenler neden ustaların tarzını araştırmalı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet