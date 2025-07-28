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Dürzilik nasıl bir tarihsel zeminde ortaya çıktı?

Betül Sümeyye Us  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Dürzilik nasıl bir tarihsel zeminde ortaya çıktı?

İstanbul
11. yüzyılda İsmaililik’ten ayrılarak ortaya çıkan Dürziler kimdir? İnançlarının temel unsurları neler, hangi yönleriyle İslam’dan ayrışıyorlar? Osmanlı sonrası Orta Doğu’da nasıl bir siyasi ve toplumsal konum kazandılar? İsrail’in desteğini ne zaman ve nasıl aldılar? Detayları Prof. Dr. Cengiz Tomar ile konuştuk.

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