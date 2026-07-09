Suriye, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladı

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu adımın "iki ülke arasında diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ankara’daki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Washington'ın 1979 yılından bu yana yürürlükte olan "Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması" sürecini başlatmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

"Ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak"

ABD Başkanı Trump'ın bu yöndeki niyetini Kongre'ye bildirmesinin de memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu adım, diyalog, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı Suriye-ABD ilişkilerinin seyrinde önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Bu sınıflandırmanın kaldırılması ve yaptırımlara son verilmesi, ekonomik toparlanma fırsatlarının artmasına, yeniden imar için gerekli ortamın hazırlanmasına, ticaret ve yatırımın teşvik edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu durum Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek, bölgede güvenlik ve istikrarı destekleyecektir."

Açıklamada ayrıca, Şam yönetiminin iki ülke ilişkilerini geliştirmek, barış, kalkınma ve refahı sağlamak amacıyla ABD ile yapıcı çalışmalara devam etmeyi arzuladığı kaydedildi.

"Suriye tarihinde kara bir sayfayı kapattık"

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şeybani, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın direktifleri doğrultusunda, eski rejimin politikaları nedeniyle 1979 yılında Suriye'ye dayatılan bu sınıflandırmanın kaldırılmasıyla, ülkemizin tarihinde kara bir sayfayı kapatmış bulunuyoruz. Bu karardan dolayı başta Başkan Trump liderliğindeki ABD'ye, dostum Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Değerli Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."

Şeybani, paylaşımında ayrıca Cumhurbaşkanı Şara ile birlikte uçakta söz konusu karar mektubunu inceledikleri ve gösterdikleri bir fotoğrafa da yer verdi.