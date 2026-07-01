AK Parti yöneticileri, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. AK Parti yöneticileri, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesaplarından "KüreselLiderErdoğan" ve "NATOsummit" etiketleriyle paylaşımda bulunan parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik temaslarına ve liderliğine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Barışı ve daha adil bir dünyayı tüm insanlığın ortak geleceği olarak gören Türkiye." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, dünyanın Ankara'da buluştuğunu, diplomasinin ağırlık merkezinin Türkiye olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye, barışın ve diyaloğun güvenilir adresi, küresel güvenliğin geleceğine yön veren ülkedir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "'İnsanlığın vicdanını temsil eden, hakkı ve adaleti savunan bir küresel liderlik..." Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye, 2026'da uluslararası başarılarının zirvesini yaşıyor. NATO'da söz sahibi, diplomaside öncü, küresel güç Türkiye." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var." ifadesini kullanarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 2026'da zirveler yılına damgasını vuruyor. NATO'da güçlü, diplomaside etkili, dünyada sözü dinlenen Türkiye." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise "Türkiye için gurur, dünya için umut." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de şunları kaydetti:

"Bir lider düşünün… Masaya oturduğunda dengeler değişiyor, dünya onu izliyor; liderliğinde ülkemiz küresel dengeleri belirliyor. Türkiye artık sözü dinlenen, tarihin akışına yön veren ülkedir. NATO Zirvesi bu gerçeği bir kere daha ortaya koymuştur. Kısacası; bizi izlemeye devam edin."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken paylaşımında, "Küresel diplomasinin en kritik masasından dünyaya güçlü bir mesaj veriliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uzlaşmanın, güvenliğin ve istikrarın şekillendiği merkez olmayı sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, uzun bir aradan sonra Ankara'da ilk kez düzenlenen NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlanmasının, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki güçlü konumunun ve stratejik ağırlığının en somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Tarihin doğru tarafında olduklarını söylemeye devam ettiklerini aktaran Yayman, NATO Zirvesi'nin, Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi olarak Türkiye'nin parlayan yıldızını tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin güven veren, çözüm üreten, krizlerin çözümünde aktif rol üstlenen ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke olarak ittifakın geleceğine katkı sunmayı sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Böylesine tarihi bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan ülkemizle gurur duyuyor; zirvenin bölgemiz, müttefiklerimiz ve dünya barışı için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.