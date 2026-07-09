Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan yönetiminin İsrail ile yürüttüğü doğrudan müzakerelere karşı olduklarını yineleyerek "çerçeve anlaşmasının" tamamen İsrail'in çıkarına olduğunu ifade etti.

Hizbullah: Lübnan'ın İsrail ile yürüttüğü müzakerelere karşıyız, çerçeve anlaşması İsrail'in lehine Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan yönetiminin İsrail ile yürüttüğü doğrudan müzakerelere karşı olduklarını yineleyerek "çerçeve anlaşmasının" tamamen İsrail'in çıkarına olduğunu ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Kasım, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen sembolik cenaze törenine katılan kalabalığa video mesajla seslendi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "küresel bir saldırı" olarak nitelendiren Şeyh Kasım, ABD'nin Lübnan üzerinde vesayet kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Şeyh Kasım, İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal ettiğini vurgulayarak, Washington'ın da İsrail'in çıkarlarına hizmet eden taleplerle Lübnan yönetimine baskı yaptığını belirtti.

Lübnan yönetiminin İsrail ile yürüttüğü doğrudan müzakereleri eleştiren Şeyh Kasım, "Lübnan'ın İsrail ile yürüttüğü doğrudan müzakerelere karşıyız, çerçeve anlaşması tamamen İsrail'in lehinedir. İsrail tek başına böyle bir metin hazırlayamazdı. Bu anlaşma ABD ve Lübnan yönetiminin işbirliğiyle ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Şeyh Kasım, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın çözüm arayışına da değinen ve İsrail ile doğrudan değil dolaylı müzakere yürütülmesini önerdiklerini belirterek, "Dolaylı müzakerede öneriler uzmanlarla değerlendirilir, ilgili taraflarla istişare edilir ve acele edilmeden karar verilir." dedi.

Lübnan yönetimine çerçeve anlaşmasından geri adım atma çağrısı yapan Şeyh Kasım, ülkenin önceliğinin İsrail'in tamamen çekilmesi olduğunu söyledi.

Şeyh Kasım, kalıcı çözüm için İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, Litani Nehri'nin güneyine Lübnan ordusunun konuşlanması, saldırıların durdurulması, esirlerin serbest bırakılması, yeniden imar çalışmalarının başlatılması ve yerinden edilenlerin köylerine dönmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini desteklediklerini de belirten Şeyh Kasım, Hizbullah'ın geri adım atmayacağını ve İsrail'e karşı direnişi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.