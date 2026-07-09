İsrail’in, ABD’nin çarşamba gecesi İran’a yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan’dan gelebilecek olası bir misillemeye karşı hazırlıklarını artırdığı belirtildi.

İsrail, ABD'nin saldırılarının ardından olası İran ve Lübnan misillemelerine karşı alarmda İsrail’in, ABD’nin çarşamba gecesi İran’a yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan’dan gelebilecek olası bir misillemeye karşı hazırlıklarını artırdığı belirtildi.

İsrail merkezli "Walla" internet sitesinin ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik saldırı raporları çerçevesinde Tahran'ın verebileceği muhtemel yanıtlara karşı teyakkuza geçti.

Güvenlik kaynağı, ordunun hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun hazırlıkları, tüm savunma sistemlerinin gerek 'üçüncü çember' (İran) gerekse Lübnan'dan gelebilecek her türlü senaryoya karşı tam hazır duruma getirilmesini kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

"Olağan dışı bir hareketlilik gözlenmedi"

Söz konusu kaynak, askeri hazırlıklara rağmen şu anki aşamada İran tarafında İsrail’e yönelik bir füze fırlatma hazırlığı veya olağan dışı bir hareketliliğin tespit edilmediğini vurguladı.

Kaynak ayrıca, ABD ordusunun İran’da gerçekleştirdiği saldırının boyutunun henüz tam olarak netleşmediğini, bu nedenle İran’ın vereceği yanıtın niteliğini kestirmenin şu an için mümkün olmadığını ifade etti.

Devrim Muhafızları ve İHA üsleri hedef alındı

Öte yandan İsrail’in "Kanal 12" televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Amerikan hava saldırılarında İran'ın Buşehr bölgesindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait üsler ile insansız hava aracı (İHA) fırlatma platformlarının da hedef alındığını aktardı.

Çarşamba gecesi İran'ın güney ve güneydoğusundaki birçok kentte patlama sesleri duyulmuş, ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların "Silahlı Kuvvetler Başkomutanı" ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, "İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmak" amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı askeri hedefleri vuruldu

ABD makamları hedef alınan noktalara ilişkin detaylı bilgi vermezken, Amerikan "Axios" haber sitesine konuşan bir ABD'li yetkili, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki İran askeri hedeflerini vurduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Washington’ın "Tahran’ın Hürmüz Boğazı bölgesindeki gemilere yönelik saldırılarına yanıt" olarak nitelediği bombardımanların ardından, aynı gece İran’a yönelik yeni ve güçlü bir darbe daha indirebileceklerini söylemişti.

Trump ayrıca, Washington ile Tahran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının kendisi için "hükmünü yitirdiğini" ifade etmişti.