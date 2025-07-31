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İstanbul Arnavutköy'de bir plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Selami Küçükoğlu  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi.

Fabrikanın alt katında başlayan ve kısa sürede binanın tamamını saran yangından zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, geniş alana yayılan yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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