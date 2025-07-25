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Antalya’nın Aksu ilçesindeki ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor -VTR-
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Bu yıl IDEF’te hangi teknolojiler öne çıktı?

Tuba Memiş Çürük  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Bu yıl IDEF’te hangi teknolojiler öne çıktı?

Ankara
Savunma sanayisinin en büyük buluşmalarından IDEF 2025, bu yıl sadece bir fuar değil, dev bir teknoloji vitrini oldu. Atatürk Havalimanı'ndaki görkemli geçiş töreninden, Aselsan’ın geliştirdiği yeni “Çelik Kubbe” katmanlarına, ‘Tayfun Blok 4’ füzesinden uluslararası anlaşmalara kadar öne çıkan tüm başlıkları, Anadolu Ajansı Muhabiri Tolga Yanık’la konuştuk.

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