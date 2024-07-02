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Gece müzeciliği ne kadar ilgi görüyor?

Gece müzeciliği nedir? Yerli ve yabancı turistler gece müzeciliğini neden çok benimsedi? Hangi müzeler geç saatlere kadar gezilebilecek? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Gece müzeciliği ne kadar ilgi görüyor?

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