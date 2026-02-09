Dolar
43.59
Euro
51.81
Altın
5,015.11
ETH/USDT
2,036.30
BTC/USDT
69,180.00
BIST 100
13,756.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin içeriğinde neler var?

Betül Sümeyye Us  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin içeriğinde neler var?

Ankara

Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesi ile 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamamasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilerleyen günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Teklifin detaylarını Anadolu Ajansı Muhabiri Buğra Olaç ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Santos'u kabul etti
MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin içeriğinde neler var?

Doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin içeriğinde neler var?

Depremlerin ardından 'yeniden inşa' süreci nasıl ilerliyor?

Epstein’in siyasete etkisi çözülecek mi?

Altın ve gümüşteki dalgalanmalar devam edecek mi?

Altın ve gümüşteki dalgalanmalar devam edecek mi?
Epstein dosyaları İngiltere’yi nasıl sarstı?

Epstein dosyaları İngiltere’yi nasıl sarstı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge ziyaretleri ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge ziyaretleri ne ifade ediyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet