Doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin içeriğinde neler var?
Ankara
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesi ile 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamamasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilerleyen günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifin detaylarını Anadolu Ajansı Muhabiri Buğra Olaç ile konuştuk.