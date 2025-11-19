Dolar
42.35
Euro
49.11
Altın
4,114.80
ETH/USDT
3,082.00
BTC/USDT
91,483.00
BIST 100
10,882.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Çin-Japonya hattında Tayvan gerilimi tırmanıyor mu?

Betül Sümeyye Us  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Çin-Japonya hattında Tayvan gerilimi tırmanıyor mu?

İstanbul

Japonya’nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan Boğazı’na yapılacak bir müdahaleyi ‘ülkenin varlığına tehdit’ sayacağını ve askeri güç kullanabileceğini açıkladı. Bu çıkış, Tayvan’ı kendi toprağı gören Çin ile ilişkileri yeni bir gerilimin eşiğine taşıdı. İki ülke arasındaki çatışmanın arka planında neler var? Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Diren Doğan ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bir kişinin kahveden zehirlenmesine ilişkin şüpheliler yanlışlıkla deterjan kullandıklarını söyledi
İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İstanbul'da 13 yılda 924 bin 943 bağımsız bölüm dönüştürüldü
Van'da otoparkta çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Benzer haberler

Çin-Japonya hattında Tayvan gerilimi tırmanıyor mu?

Çin-Japonya hattında Tayvan gerilimi tırmanıyor mu?

İklim zirvelerinden umut kesiliyor mu?

Afganistan-Pakistan gerilimi bölgenin istikrarını nasıl tehdit ediyor?

Türkiye-İspanya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?

Türkiye-İspanya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?
“Sosyo-kültürel terörizm” kapsamında LGBT lobilerinin etkisi ne?

“Sosyo-kültürel terörizm” kapsamında LGBT lobilerinin etkisi ne?
Hicaz Demir Yolu Osmanlı için neden stratejik bir proje oldu?

Hicaz Demir Yolu Osmanlı için neden stratejik bir proje oldu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet