Çin-Japonya hattında Tayvan gerilimi tırmanıyor mu?
İstanbul
Japonya’nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan Boğazı’na yapılacak bir müdahaleyi ‘ülkenin varlığına tehdit’ sayacağını ve askeri güç kullanabileceğini açıkladı. Bu çıkış, Tayvan’ı kendi toprağı gören Çin ile ilişkileri yeni bir gerilimin eşiğine taşıdı. İki ülke arasındaki çatışmanın arka planında neler var? Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Diren Doğan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.