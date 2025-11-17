Dolar
42.32
Euro
49.09
Altın
4,065.20
ETH/USDT
3,105.40
BTC/USDT
93,687.00
BIST 100
10,708.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

“Sosyo-kültürel terörizm” kapsamında LGBT lobilerinin etkisi ne?

Ümmühan Atak  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
“Sosyo-kültürel terörizm” kapsamında LGBT lobilerinin etkisi ne?

İstanbul
İstanbul Aile Vakfı, “Toplumsal Cinsiyet Karmaşasında Kültürel Terörün Sosyalleşmesi: Sosyo-Kültürel Terörizm Olarak LGBT Lobileri Örneği” isimli bir rapor yayımladı. Raporda dikkati çeken tespitleri ve başlıkların detaylarını Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu

Benzer haberler

“Sosyo-kültürel terörizm” kapsamında LGBT lobilerinin etkisi ne?

“Sosyo-kültürel terörizm” kapsamında LGBT lobilerinin etkisi ne?

Hicaz Demir Yolu Osmanlı için neden stratejik bir proje oldu?

Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Irak'ta parlamento seçimi ülkenin geleceğini nasıl şekillendirecek?

Irak'ta parlamento seçimi ülkenin geleceğini nasıl şekillendirecek?
Çatışmaların devam ettiği Sudan'da son durum ne? Ateşkes mümkün mü?

Çatışmaların devam ettiği Sudan'da son durum ne? Ateşkes mümkün mü?
TRT ödüllü "Muzaffer" belgeseli nasıl çekildi?

TRT ödüllü "Muzaffer" belgeseli nasıl çekildi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet