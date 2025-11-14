Dolar
42.33
Euro
49.26
Altın
4,171.29
ETH/USDT
3,173.10
BTC/USDT
97,194.00
BIST 100
10,594.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu için Konya'da cenaze töreni düzenleniyor
logo
Podcast

Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Betül Sümeyye Us  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor?

İstanbul
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin 1946'daki bağımsızlığından bugüne Beyaz Saray'da ağırlanan ilk Suriye Cumhurbaşkanı oldu. Ziyaretin yansımalarını ve ABD’in iç ve dış politikasında öne çıkan başlıkları, Anadolu Ajansı Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor
İstanbul'daki zehirlenme şüphesi soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Irak'ta parlamento seçimi ülkenin geleceğini nasıl şekillendirecek?

Çatışmaların devam ettiği Sudan'da son durum ne? Ateşkes mümkün mü?

TRT ödüllü "Muzaffer" belgeseli nasıl çekildi?

TRT ödüllü "Muzaffer" belgeseli nasıl çekildi?
Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında hangi projeler hayata geçirilecek?

Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında hangi projeler hayata geçirilecek?
Trump yaralarını nerede saracak?

Trump yaralarını nerede saracak?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet