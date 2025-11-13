Dolar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının forma sırt sponsorluğuna ilişkin RAMS Park'ta düzenlenen sözleşme imza törenine katılıyor.
TRT ödüllü "Muzaffer" belgeseli nasıl çekildi?

Muhammed Ruhullah Musavi Deniz  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
İstanbul

“16. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri” sahiplerini buldu. Ulusal Profesyonel Kategori'de en iyi film ödülünü “Muzaffer Bir kayboluş hikayesi” adlı eseriyle kazanan Yönetmen Ömer Faruk Çetin ile ödül sürecini, belgeselin hikâyesini ve ilham kaynaklarını konuştuk.

 

