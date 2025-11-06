Dolar
logo
Podcast

New York'a Zohran Mamdani’nin seçilmesi, ABD’de nelere yol açabilir?

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
New York'a Zohran Mamdani’nin seçilmesi, ABD’de nelere yol açabilir?

Ankara
New York belediye başkanlığı seçiminde sandıktan Zohran Mamdani çıktı. New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olan Mamdani, hem ABD siyasetine hem de uluslararası ilişkilere neler getirecek? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
