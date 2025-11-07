Dolar
Podcast

Trump yaralarını nerede saracak?

4 Kasım seçim yenilgileri ardından ABD Başkanı Trump hem imajını hem de gelecek yıl yapılacak seçimlerdeki potansiyelini iyileştirmek için hangi seçenekleri değerlendirecek? Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat yorumluyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Trump yaralarını nerede saracak?

