Dolar
42.25
Euro
49.24
Altın
4,214.85
ETH/USDT
3,410.00
BTC/USDT
102,100.00
BIST 100
10,597.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Irak'ta parlamento seçimi ülkenin geleceğini nasıl şekillendirecek?

Betül Sümeyye Us  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Irak'ta parlamento seçimi ülkenin geleceğini nasıl şekillendirecek?

İstanbul
Irak’ta 2003 sonrası dönemin altıncı parlamento seçimleri tamamlandı. Sandıktan hangi sonuçlar çıktı, yeni dönemde hükümet kurma sürecinde hangi aktörler öne çıkıyor? Seçim sonuçlarının Irak’ın iç dengeleri ve dış politikası açısından ne ifade ettiğini Anadolu Ajansı Muhabiri Mehmet Alaca ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Ankara'da kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı atıl bina çöktü
DMM, deprem bölgesine yönelik manipülatif içerikli paylaşımları yalanladı
Beylikdüzü Demir Country projesinin ruhsatı için 2015'te 8 milyon lira istendiği iddiası
Hakkari'deki Nehil Sazlığı'nda 7 Kasım'da çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Irak'ta parlamento seçimi ülkenin geleceğini nasıl şekillendirecek?

Irak'ta parlamento seçimi ülkenin geleceğini nasıl şekillendirecek?

Çatışmaların devam ettiği Sudan'da son durum ne? Ateşkes mümkün mü?

TRT ödüllü "Muzaffer" belgeseli nasıl çekildi?

Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında hangi projeler hayata geçirilecek?

Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında hangi projeler hayata geçirilecek?
Trump yaralarını nerede saracak?

Trump yaralarını nerede saracak?
New York'a Zohran Mamdani’nin seçilmesi, ABD’de nelere yol açabilir?

New York'a Zohran Mamdani’nin seçilmesi, ABD’de nelere yol açabilir?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet