Podcast

Hicaz Demir Yolu Osmanlı için neden stratejik bir proje oldu?

Betül Sümeyye Us  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Hicaz Demir Yolu Osmanlı için neden stratejik bir proje oldu?

İstanbul
Sultan 2. Abdülhamid’in 1900’de temellerini attığı Hicaz Demir Yolu, Osmanlı’nın siyasi, dini ve stratejik bütünlüğünü koruma hedefinin simgesiydi. Şam’dan Medine’ye uzanan bu dev proje nasıl hayata geçirildi, kimler engel olmaya çalıştı, ne tür sonuçlar doğurdu? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ile konuştuk.

