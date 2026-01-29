Dolar
Sudan’da neler oldu?

Halil İbrahim Ciğer  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Sudan’da neler oldu?

Ankara

Sudan'ın başkenti Hartum'da Nisan 2023'te Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) ani saldırılarıyla başlayan çatışmalar ülkenin Batı kesimlerinde hala sürüyor. HDK’nın 2 yıl elinde tuttuğu bölgelerde toplu mezarlar bulunuyor. Gelişmeleri Anadolu Ajansı Muhabiri Muhammed Canik aktardı.

