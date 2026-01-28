Dolar
Galatasaray’ın Manchester City sınavı: Taktikler, atmosfer ve son hazırlıklar

Temsilcimiz Galatasaray, TSİ 23.00’te başlayacak mücadelede Manchester City’nin konuğu oluyor. Zorlu 90 dakika öncesinde takımların hazırlık süreçlerini ve Manchester’daki havayı, maçı yerinde takip eden Emrah Oktay aktarıyor.

Ümmühan Atak  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Galatasaray’ın Manchester City sınavı: Taktikler, atmosfer ve son hazırlıklar

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sinop'ta yapılacak konutların kurası çekildi
İBB'ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin çocuğun ailesinin avukatından açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a saldırmak, savaşı yeniden başlatmak yanlıştır
Diyarbakır ve Manisa'daki "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı
Kağıthane'de 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
