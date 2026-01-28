İklim krizi meyve üretimini nasıl etkiliyor?
Ankara
Geçen yıl ağır zarara yol açan zirai don şimdiden bahçelerde etkisini gösteriyor. Kış mevsimindeki aşırı soğuklar, hangi meyvelere zarar veriyor? İlkbaharda hangi bahçelerde hangi önlemler alınmalı? Yeni bahçe tasarımında iklim krizi, çiftçileri hangi tercihlere yöneltiyor? Prof. Dr. Ayzin Küden anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.