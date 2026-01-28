Dolar
Podcast

İklim krizi meyve üretimini nasıl etkiliyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
İklim krizi meyve üretimini nasıl etkiliyor?

Ankara

Geçen yıl ağır zarara yol açan zirai don şimdiden bahçelerde etkisini gösteriyor. Kış mevsimindeki aşırı soğuklar, hangi meyvelere zarar veriyor? İlkbaharda hangi bahçelerde hangi önlemler alınmalı? Yeni bahçe tasarımında iklim krizi, çiftçileri hangi tercihlere yöneltiyor? Prof. Dr. Ayzin Küden anlatıyor.

