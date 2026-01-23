Dolar
43.35
Euro
50.94
Altın
4,923.49
ETH/USDT
2,944.10
BTC/USDT
89,337.00
BIST 100
12,965.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Davos’ta Batılı liderler ‘Dünya 5’ten büyüktür’ noktasına mı geldi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Davos’ta Batılı liderler ‘Dünya 5’ten büyüktür’ noktasına mı geldi?

Ankara
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Yıllık Toplantılarının bu yılki teması "Diyalog Ruhu" oldu. Gazze için Barış Kurulu Şartı imza töreninın dikkati çektiği toplantılarda, ABD’de Trump yönetiminin uluslararası hukuka aykırı eylemleri ve tehditleri de gündeme geldi. Tüm tartışmalar uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı “Dünya 5’ten büyüktür” tezinde mi odaklanıyor? Suriye’deki gelişmeler, Washington’dan nasıl görülüyor? Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat yorumladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
Konya'da yılda 4 ilçenin ihtiyacı kadar içme suyu kayıp kaçakta engellendi
Bilirkişilik başvuru süresi 16 Şubat'a uzatıldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Davos’ta Batılı liderler ‘Dünya 5’ten büyüktür’ noktasına mı geldi?

Davos’ta Batılı liderler ‘Dünya 5’ten büyüktür’ noktasına mı geldi?

Davos’ta neler konuşuldu?

Milli havacılık politikaları dünden bugüne nasıl bir ivme kazandı?

Gazze’de Barış Kurulu nasıl teşekkül edecek?

Gazze’de Barış Kurulu nasıl teşekkül edecek?
İklim diplomasisi, Trump’tan sonra hayatta kalabilecek mi?

İklim diplomasisi, Trump’tan sonra hayatta kalabilecek mi?
Suriye ordusu Fırat’ın doğusunda nasıl ilerliyor?

Suriye ordusu Fırat’ın doğusunda nasıl ilerliyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet