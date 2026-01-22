Dolar
Milli havacılık politikaları dünden bugüne nasıl bir ivme kazandı?

Ümmühan Atak  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Milli havacılık politikaları dünden bugüne nasıl bir ivme kazandı?

Ankara

AA Kitap tarafından yayımlanan “Gök Vatan’ın Öncüleri: Türk Tayyare Cemiyeti ve Vecihi Hürkuş’un Kurucu Rolü”, Türk havacılık tarihinin yanı sıra, bağımsızlık iradesini de detaylı örneklerle anlatıyor. Dr. Hulusi Köse tarafından hazırlanan, Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurumsal çabalarını ve Vecihi Hürkuş’un bireysel azmini buluşturan kitap, özellikle son çeyrek asırda ivme kazanan milli havacılık politikalarına da değiniyor. Dünden bugüne havacılık serüvenini Yazar Dr. Hulusi Köse ile konuştuk.

