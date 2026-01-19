Dolar
43.26
Euro
50.41
Altın
4,673.28
ETH/USDT
3,219.00
BTC/USDT
93,224.00
BIST 100
12,747.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Podcast

Suriye’de 44 saat içinde neler oldu?

Faruk Çalışkan  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Suriye’de 44 saat içinde neler oldu?

Ankara

YPG/SDG’nin işgal ettiği topraklar merkezi hükümetin kontrolüne geçerken yerel halkın sevinci ne anlama geliyor? Suriye’nin toprak bütünlüğü neden önemli? PKK/YPG, Suriye’deki gerçekleri kabul edecek mi? Umran Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkçe Araştırmaları Direktörü Ömer Özkızılcık ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da düzenlenen "Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumluları 3. İstişare Toplantısı" başladı
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye’de 44 saat içinde neler oldu?

Suriye’de 44 saat içinde neler oldu?

Kızıldeniz’de BAE ve Suudi Arabistan neden karşı karşıya geldi?

Trump, İran’a saldırmaktan vaz mı geçti?

Üniversitelere "Filistin" derslerinin eklenmesi neden önemli?

Üniversitelere "Filistin" derslerinin eklenmesi neden önemli?
Londra-Washington hattında “soğuk" rüzgarlar: Grönland ve Grok krizi

Londra-Washington hattında “soğuk" rüzgarlar: Grönland ve Grok krizi
Yağmur suyu hasadı iklim krizinde yeni çare mi?

Yağmur suyu hasadı iklim krizinde yeni çare mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet