İklim diplomasisi, Trump’tan sonra hayatta kalabilecek mi?

Faruk Çalışkan  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
İklim diplomasisi, Trump’tan sonra hayatta kalabilecek mi?

ABD Başkanı Trump’ın, ülkesini iklim değişikliğiyle mücadele eden tüm küresel kurum ve anlaşmalardan çıkarması, ülke içinde fosil yakıtları teşvik etmesi diğer devletlerin tavrını nasıl etkileyecek? Bu koşullarda Türkiye’nin COP31 ev sahipliği nasıl bir işlev görecek? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın yorumladı.

