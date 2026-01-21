Dolar
Podcast

Gazze’de Barış Kurulu nasıl teşekkül edecek?

Ateşkesin ikinci aşamasının uygulamaya geçtiği açıklandıktan sonra Barış Kurulu, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ve Uluslararası İstikrar Gücü nasıl şekilleniyor? Gazze’deki son durumu ve gelişmeleri AA Kudüs Muhabiri Faruk Hanedar ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Gazze’de Barış Kurulu nasıl teşekkül edecek?

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin'i kabul etti
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılacak
Savunma sanayisinden sosyal medyada Türk bayrağı paylaşımı
Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
İklim diplomasisi, Trump’tan sonra hayatta kalabilecek mi?

Suriye ordusu Fırat’ın doğusunda nasıl ilerliyor?

Filistin'e dair araştırmalarda hangi zorluklarla karşılaşılıyor?

Filistin'e dair araştırmalarda hangi zorluklarla karşılaşılıyor?
Suriye’de 44 saat içinde neler oldu?

Suriye’de 44 saat içinde neler oldu?
Kızıldeniz’de BAE ve Suudi Arabistan neden karşı karşıya geldi?

Kızıldeniz’de BAE ve Suudi Arabistan neden karşı karşıya geldi?
