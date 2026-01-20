Dolar
Podcast

Filistin'e dair araştırmalarda hangi zorluklarla karşılaşılıyor?

Ümmühan Atak  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Filistin'e dair araştırmalarda hangi zorluklarla karşılaşılıyor?

Ankara

Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesi tarafından düzenlenen “Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü”ne layık görülen Yazar Peren Birsaygılı Mut ile Filistin’e ve Filistin edebiyatına dair araştırmaların önemini ve Necip Fazıl Kısakürek’i konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
