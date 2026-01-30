Dolar
43.50
Euro
51.85
Altın
5,026.96
ETH/USDT
2,726.90
BTC/USDT
82,431.00
BIST 100
13,777.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şanlıurfa'da kuraklık nedeniyle alarm veren gölete son dönemdeki yağışlar can suyu oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuraklık ve sıcaklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sulutepe Göleti, son yağışlarla birlikte yeniden canlandı.

Cebrail Caymaz  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Şanlıurfa'da kuraklık nedeniyle alarm veren gölete son dönemdeki yağışlar can suyu oldu Fotoğraf: Reşit Dağ/AA

Şanlıurfa

İlçeye bağlı kırsal Sulutepe Mahallesi'nde arazilerin sulanmasında yararlanmak için 1976 yılında yapılan Sulutepe Göleti'nin 360 hektar sulama sahası bulunuyor.

Küresel iklim değişikliği ve son yıllarda etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Sulutepe Göleti kuruma noktasına gelmişti. Son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışı, gölete adeta can suyu oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Önceki ve sonraki durumu görüntülenen göletin yeniden dolması, bölgede yaşayan vatandaşları sevindirdi.

"Yağışlarla beraber doluluk oranı yüzde 60 civarındadır"

Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, AA muhabirine, Sulutepe Göleti'nin 50 yıldan bu yana ilçede tarımda sulama için kullanıldığını söyledi.

Göletteki su seviyesinin yükselmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaz aylarında havaların kurak geçmesiyle göletimiz tamamıyla hizmet dışı kalmıştı. Şu anda yağan yağışlarla beraber doluluk oranı yüzde 60 civarındadır. Karacadağ'daki karların erimesiyle ve önümüzdeki günlerde havanın yağışlı geçmesiyle doluluk oranı yüzde 100'ü bulur inşallah. İlçemizde bulunan diğer göletler de aynı durumdadır. Bu bölgedeki çiftçilerimiz tarımsal alandaki sulama ihtiyaçlarını giderirler."

Bölgede tarımsal üretim yapan yaklaşık 900 çiftçinin bu göletten faydalandığını aktaran Ekinci, "Göletimiz üç defa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Havalar yağışlı olunca inşallah o sıkıntı da kalmayacaktır." dedi.

Bölgede çiftçilik yapan Eyüp Halefoğlu da geçen yıl göletteki su seviyesinin erken dönemde kritik seviyenin altına düşmesi nedeniyle tarımsal üretimde istedikleri verimi alamadıklarını anlattı.

Bu yıl etkili olan yağışlarla göletin su miktarının arttığını, bunun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Halefoğlu, verimde de artış beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan ayı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
İzmir'de yağmur nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde temizlik yapılıyor
Aydın'daki Çıldır Havalimanı'nda ticari uçuş özlemi sona eriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'da kuraklık nedeniyle alarm veren gölete son dönemdeki yağışlar can suyu oldu

Edirne'de sağanak sonucu dereler taştı

Şanlıurfa'da görme engelli kız kardeşler yaptıkları el emeği ürünlerle hayata tutunuyor

Şanlıurfa'da görme engelli kız kardeşler yaptıkları el emeği ürünlerle hayata tutunuyor
Çanakkale'de yoğun sağanak etkili oldu

Çanakkale'de yoğun sağanak etkili oldu
Afganistan'da son 3 günde etkili olan kar ve yağmurda 61 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da son 3 günde etkili olan kar ve yağmurda 61 kişi yaşamını yitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet