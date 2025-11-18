Dolar
Afganistan-Pakistan gerilimi bölgenin istikrarını nasıl tehdit ediyor?

18.11.2025
Afganistan-Pakistan gerilimi bölgenin istikrarını nasıl tehdit ediyor?

Ankara

Afganistan-Pakistan arasındaki sınır çatışmalarının ardından ilan edilen ateşkes Katar’ın arabuluculuğunda uzatılmıştı. Ancak müzakereler sonuçsuz kaldı ve askıya alındı. Afganistan-Pakistan hattında gerilimin temel sebebi ne? Bölge için riskler neler? Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hayati Ünlü değerlendirdi.

