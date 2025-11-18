Türkiye-İspanya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?
İstanbul
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bugün deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip grupta ilk iki sırayı garantilese de Dünya Kupası hedefi açısından bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Maç öncesi kadrodaki eksikler neler? Takımın son performansını ve İspanya cephesindeki tabloyu, Anadolu Ajansı Spor Global ve Özel Haberleri Müdür Yardımcısı Hilmi Sever anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.