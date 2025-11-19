Dolar
Podcast

İklim zirvelerinden umut kesiliyor mu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
İklim zirvelerinden umut kesiliyor mu?

Ankara
COP30 Brezilya zirvesi ne getirecek? Dünyada iklim krizi sürekli yeni felaket haberleriyle kendini gösterirken devletler arasındaki iklim müzakerelerinden artık umut kesiliyor mu? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz değerlendirdi.

