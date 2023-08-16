Bilim dünyasını heyecanlandıran LK-99 maddesi gerçek bir süperiletken mi?
Ankara
Oda sıcaklığında süperiletken özelliği gösterdiği ve enerji kaybını sıfıra indirdiği iddia edilen LK-99 maddesi, bilim dünyasını heyecanlandırmıştı. Öte yandan ABD merkezli bir bilim kuruluşundan, bu maddenin süper iletken özelliği göstermediğine yönelik açıklamalar da yapıldı. Konuyu, Gazi Üniversitesi Fizik Bölümünden, Prof. Dr. Haluk Koralay ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.